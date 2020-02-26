تفاصيل تنشر لأول مرة.. هكذا اصبحت قم الايرانية بؤرة فيروس كورونا

2020/02/26 | 15:04 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة يوم الإثنين، أعلن رئيس مقبرة "بهشيت مسومة"، عبد الحميد فاكيلي، أن جثث الأشخاص الذين ماتوا جراء فيروس "كورونا"، دُفنوا وفقًا للمعايير الدينية والصحية.لكن أثناء تصريحه، أشار أيضا إلى طريقة الدولة الإيرانية في التعامل مع الوباء وضحاياه، في مدينة "قم" العاصمة الدينية لإيران.في الرابع من ديسمبر الماضي، أعلن المسؤول الإيراني نفسه في قم، عن بدء مشروع لتهيئة ألفي قبر، قال انها "تحسبا لأي أزمة تعرفها البلاد"، لكن فيما بعد، لم يكن أحد يتصور أن الأزمة قد بدأت لالتفاقم في قم، وان سببا "غير معروف" جعل المسؤول الإيراني، يعلن عن خطة تهيئ قبور جديدة، رغم النفي والمعلومات المضللة التي تنشرها الحكومة الإيرانية في محاولة منها للتخفيف من حقيقة تفشي الوباء في المدينة.لكن هذا الاستفهام، يعود بحسب صحيفة "إيران واير" الإيرانية، إلى تصريح النائب الإيراني عن مدينة "قم"، أحمد أميرابادي، الأحد، قال فيه ان عدد الوفيات وصل إلى 50 شخصًا، بمعدل 10 أشخاص يوميا في مدينة قم.أخبار من داخل مستشفى "قم"صحيفة "إيران واير" الإيرانية، نقلت عن مصدر طبي في مستشفى "كامكار"، في "قم"، وصفته بـ"الموثوق"، خبرين إثنين:1.تسجيل وفيات بمعدل أربعة أشخاص في مستشفى "كامكار"، يوميا، فضلا عن تسجيل وفيات أخرى بسبب "كورونا" في مستشفى "جولباياني".2.قبول كل من مستشفي "كامكار" و"فورجاني" المرضى المشتبه في إصابتهم بفيروس "كورونا"، لكن جميع المستشفيات حاليا تقبل المصابين، لأن سعة مستشفى "كامكار" استنفدت ولا يمكنها استيعاب أي مرضى جدد.كيف تعمل الفرق الطبية؟من ضمن المعلومات التي نقلتها الصحيفة الإيرانية عن مصادرها الطبية في المستشفيين تفيد ان "الفريق الطبي عاجز حقًا لافتقاره إلى المعدات والإمدادات الخاصة، ولم يتلق التدريب اللازم لحماية نفسه في مثل هذه الطوارئ".وأفادت "إنها تستخدم نفس المستلزمات، مثل الأقنعة والمطهرات، كما يفعل الأشخاص العاديون، ويشعر الطاقم الطبي بقلق بالغ من أن ينقلوا الفيروس إلى منازلهم.وخصوصا مع ارتفاع عدد الاصابات بشكل كبير وعدم قدرتهم على التعامل مع حجم الزيارات"، وتقول المصادر: "عدد من الأطباء والممرضات أصيبوا بعدوى الفيروس أمام أعيننا وتم وضعهم على السرير في المستشفى".بحسب قناة الحرة.وقال المصدر الذي تحدثت إليه صحيفة "إيران واير"، إن الكوادر الطبية رفضت رؤية المرضى الذين يعانون من ارتفاع في درجة الحرارة وتظهر عليهم أعراض العدوى المحتملة لأن الفريق المطلوب لإجراء الاختبارات غير مجهز بأجهزة معزولة وضروريات أخرى".وحسب الصحيفة، أزمة تفشي الفيروس، تتجاوز قدرات مستشفيات "قم"، نظرا لمعاناة المدينة من نقص الأطباء وأسرة المستشفيات، حيث "لا يوجد سوى 40 طبيبًا في مدينة قم لكل 100 ألف مواطن من السكان، بينما تحتل محافظة قم المرتبة 30 من بين 31 مقاطعة إيرانية في الخدمات الصحية".ووفقًا لأرقام نشرها المركز الإحصائي الإيراني، "لا يوجد سوى 184 سرير في المستشفى لكل 100 ألف من السكان.كيف وصل "كورونا" إلى إيران؟وزير الصحة الإيراني، سعيد ناماكي، يبرر وصول فيروس كورونا إلى بلاده، بكون ان العمال الصينيين "هم من أحضروا فيروس كورونا إلى قم".لكن الإيرانيون في "قم"، لا يؤمنون بمثل هذه الادعاءات لأنهم يقولون إنهم لم يروا قط عمالاً صينيين في المدينة، ومع ذلك، فإن الصحيفة الإيرانية، نقلت عن مصادر معلومات تفيد "أن هناك عددًا من المهندسين الصينيين يعملون لدى شركة قم للمترو، على الرغم من أنهم ليسوا عمال يشاركون مباشرة في محطات المترو أو القطارات، لكن لا يوجد سوى عدد قليل منهم".بالإضافة إلى مشروع المترو، اعتاد عدد من الصينيين العمل في "قم" في مشروع السكك الحديدية السريع بين طهران وأصفهان، لكنهم غادروا المدينة قبل أربعة أشهر لمواصلة عملهم بالقرب من أصفهان.ويوجد في منطقة "سالافتشيجان" الاقتصادية القريبة من مدينة "قم" عدد قليل من المصانع المملوكة للصين والتي تنتج الجلود والحقائب والأغطية وغيرها من المواد.وعلى الرغم من امتلاك الصينيين لهذه المصانع، لكن عمالهم هم من مواطني إيران.عامل آخر، تقول الصحيفة الإيرانية، ان قد "يكون سببا في وصول كورونا إلى قم الإيرانية، يتمثل في الطلاب الصينيين في المدينة".مصادر في "قم"، قالوا إن الطلاب الصينيين ليسوا عمالا ولا مهندسيين، بل عشرات الطلبة القاطنين في حي "زنبل آباد" في "قم"، ويخالطون أعدادا كبيرة من الإيرانيين وطلاب من العراق والخليج، في معهد "الإمام الخميني" وجامعة "مصطفى" الدولية.وعن طريقة حضورهم، قال نشطاء في "قم" للصحيفة الإيرانية، انه "تم إحضارهم من قبل السلطات الإيرانية في إطار دينية مكثفة واستقطاب جنسيات أجنبية إلى "قم" العاصمة الدينية الإيرانية.وتخلص الصحيفة الى أن جميع هذه العوامل حولت المدينة الى واحدة من أبرز مدن العامل لتنفشي الفيروس بشكل كبير وسريع، ومنه انتقل الى مدن إيرانية أخرى ودول في المنطقة، كلبنان والعراق والامارات والكويت والبحرين.وأعلنت السلطات الإيرانية دخول البلاد مرحلة الخطر فيما يتعلق بانتشار فيروس كورونا القاتل، والمعروف علمياً باسم (كوفيد - 19).وتسجل إيران ثاني أعلى معدل وفيات بعد الصين، ويتهم إيرانيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي سلطات بلادهم بالتكتم على انتشار الفيروس القاتل داخل البلاد، لا سيما في مدينة قم العاصمة الدينية وبؤرة تفشي كورونا محليا.وأرجع الإيرانيون الأسباب إلى خشية سلطات نظام المرشد علي خامنئي من إعلان أنباء تفشي كورونا، عشية إقامة انتخابات البرلمان الإيراني بدورته الـ11، التي شهدت عزوفاً عن التصويت من قبل الناخبين يعد الأدنى تاريخيا في إيران بنسبة 42%.ويشكو مغردون عبر موقع "تويتر" من تجاهل السلطات الحكومية الإيرانية اتخاذ إجراءات على نحو عاجل، بهدف كبح انتشار المرض في أنحاء متفرقة من البلادوأغلقت بلدان أفغانستان، وباكستان، وطاجيكستان، وتركيا، وأرمينيا والعراق والكويت معابرها الحدودية مع إيران.كما علقت دول أخرى من جانب واحد رحلات الطيران إلى مطارات إيرانية خشية دخول كورونا إلى أراضيها.

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