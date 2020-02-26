2020/02/26 | 15:07 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب عن سائرون: تحالفنا سيصوت لحكومة محمد علاوي غدا كونها مستقلة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/26 | 15:07.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب عن سائرون: تحالفنا سيصوت لحكومة محمد علاوي غدا كونها مستقلة) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب عن سائرون: تحالفنا سيصوت لحكومة محمد علاوي غدا كونها مستقلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).