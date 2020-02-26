2020/02/26 | 15:07 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محافظة النجف تتعاقد مع معمل الالبسة في المحافظة لتزويد الصحة بمليون كمامة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/26 | 15:07.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظة النجف تتعاقد مع معمل الالبسة في المحافظة لتزويد الصحة بمليون كمامة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظة النجف تتعاقد مع معمل الالبسة في المحافظة لتزويد الصحة بمليون كمامة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).