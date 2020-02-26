محافظ اربيل يعلن تعليق احتفالات أعياد نوروز

2020/02/26 | 15:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن محافظ أربيل، في إقليم كردستان، فرست صوفي، اليوم الأربعاء، تعليق احتفالات نوروز، كإجراءات الوقاية من العدوى بفيروس كورونا.وقال محافظ أربيل، صوفي خلال مؤتمر صحفي، إنه “تقرر تعليق احتفالات العيد القومي الكردي “نوروز” ، كإجراءات الوقاية من العدوى بفيروس كورونا”.وأضاف، أن “تعطيل الدوام في إقليم كردستان، لا يزال ضمن إطار الوقاية من الإصابة […]

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