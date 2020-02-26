الصناعة تغطي حاجة المستشفيات والعيادات من الكمامات

2020/02/26 | 15:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استنفرت الشركة العامة للصناعات النسيج والجلود إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن، اليوم الأربعاء، جميع معاملها في المحافظات لإنتاج الكمامات، مؤكدة قدرتها على تغطية جميع احتياجات المواطنين والمستشفيات من المستلزمات الطبية.

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