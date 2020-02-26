بعد استشهاد 3 متظاهرين أمس.. أياد علاوي يستغرب صمت القوى الأمنية والحكومة العراقية حيال القتلة

2020/02/26 | 15:09 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: أبدى زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي استغرابه من صمت القوى الأمنية والحكومة العراقية عن ملاحقة مرتكبي الجرائم بحق المتظاهرين.وقال علاوي في تغريدة له على تويتر :” ادعم واحيي وابارك الحراك الطلابي السلمي الباسل، وصموده بوجه قتلتهم المرتهنين لارادة … Readmore

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