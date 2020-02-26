ابو ريشة يرد على إعادة جيش المهدي قائلاً: ” سنُعيد الصحوة وإن عدتم عُدنا”

2020/02/26 | 15:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… رد زعيم مؤتمر صحوة العراق احمد ابو ريشة على كلام الصدر أيضا والذي يلوح فيه بإعادة جيش المهدي قائلاً: ” سنُعيد الصحوة وإن عدتم عُدنا”.وقال أبو ريشة في تغريدة له على مواقع التواصل الاجتماعي إنه “نحن من اكتوى بنار الإرهاب والانتحاريين والمفخخات وخطف ابنائنا ودفنهم خلف السدة في كسرة وعطش، هذه التهديدات لا […]

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