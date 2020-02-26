خلية أزمة “كورونا” في النجف تتحدث عن مصاب إيراني جديد: بانتظار نتائج التحليل

2020/02/26 | 15:14 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعلنت خلية أزمة “كورونا” في محافظة النجف، عن حجر مريض إيراني يشتبه باصابته بـ”فيروس كورونا”، فيما بينت انها في انتظار النتائج المختبرية بعد ارسال عينات إلى المختبر المركزي في بغداد.وقالت خلية الازمة في النجف، في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إن “المريض الإيراني المحال من قبل مفرزة العتبة العلوية الى […]

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