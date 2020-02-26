2020/02/26 | 15:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايطاليا تعلن عن 12 حالة وفاة و374 اصابة بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ايطاليا تعلن عن 12 حالة وفاة و374 اصابة بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).