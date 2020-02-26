حظر في اقليم كوردستان لتدخين النارجيلة

2020/02/26 | 15:18 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ضمن التدابير الوقائية المتخذة للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا قررت كل من ادارة محافظة اربيل والسليمانية يوم الاربعاء حظر تدخين النارجيلة في الاماكن العامة.وقال قائممقام محافظة اربيل نبز عبد الحميد في تصريحات صحفية اليوم ان قرار حظر تدخين النارجيلة في الاماكن العامة ستدخل حيز التنفيذ يوم الاحد المقبل واي محل لا يتلزم بهذا القرار سيتم اغلاقه ومعاقبته.الى ذلك اعلنت خلية العمليات في السليمانية خلال اجتماع عقدته برئاسة المحافظ هفال ابو بكر في بيان حظر تدخين النارجيلة في الكافتيريات والاماكن العامة، واغلاق المسابح، ومنع اقامة الحفلات.ودعا البيان السكان الى الالتزام بالتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة للوقاية من الاصابة بالفيروس في حال تفشيه.

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