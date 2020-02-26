2020/02/26 | 15:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تمكنت هيئة النزاهة الاتحادية، من إعادة عقار عائد لمديرية الوقف الشيعي في محافظة كربلاء إلى ملكيَّة الدولة، مبينة أن قيمة العقار التقديرية تبلغ أكثر من سبعمئة مليون دينار.

وأشارت دائرة التحقيقات في الهيئة، إلى أن ملاكات مكتب تحقيق كربلاء التابع للهيئة قامت بضبط الأوليات الخاصة بالعقار في جهازي الحاسبة والموبايل العائدين لمدير التسجيل العقاري الأولى في كربلاء الأسبق، موضحة أن ملاكات المكتب قامت بعملية بحث وتحرٍّ، وجمع المعلومات والانتقال إلى مديريتي الوقف الشيعي والتسجيل العقاري الأولى في كربلاء، وتبيَّن عدم وجود أوليَّاتٍ لديهم عن عائديَّة العقار.

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة تعيد عقار عائد لمديرية الوقف الشيعي إلى ملكية الدولة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة تعيد عقار عائد لمديرية الوقف الشيعي إلى ملكية الدولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).