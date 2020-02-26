2020/02/26 | 15:56 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس التركي “رجب طيّب أردوغان” إن الولايات المتحدة الأمريكية لم تقدم دعماً لبلاده، في محافظة إدلب وإنه سيحتاج إلى التحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول هذه المسألة مرة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أردوغان: أمريكا لم تدعمنا في إدلب وعازمون على إبعاد “الجيش السوري” خلف نقاط المراقبة) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أردوغان: أمريكا لم تدعمنا في إدلب وعازمون على إبعاد “الجيش السوري” خلف نقاط المراقبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).