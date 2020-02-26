الرافدين يصدر بيانا بشأن منح القروض للمواطنين بكافة انواعها

2020/02/26 | 16:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… وجه مصرف الرافدين فروعه كافة باستئناف ترويج معاملات القروض بكافة انواعها والتسهيلات المالية اضافة الى قروض المشاريع الاستثمارية على ان يتم استكمال وانجاز كافة الموافقات الواردة سابقا.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان له تلقته (المستقلة) اليوم انه “وجه فروعه كافة باستئناف ترويج معاملات القروض للمواطنين بكافة انواعها والتسهيلات المالية”.واضاف انه “وجه ايضا […]

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