العراق يوقف منح الفيزا لمواطني الصين، إيران، تايلند، كوريا الجنوبيّة، اليابان، إيطاليا وسنغافورة

2020/02/26 | 16:01 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: وجّه المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، سفارات بلاده في سبع دول بإيقاف منح سمات (تأشيرات) الدخول إلى البلاد، وذلك بعد تفشي فيروس كورونا في تلك البلدان.وأوضح الصحاف أن هذه الدول هي: الصين، وإيران، وتايلند، وكوريا الجنوبيّة، … Readmore

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