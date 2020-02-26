“جينل إنرجي” منفتحة على فرص دمج واستحواذ في كردستان العراق

2020/02/26 | 16:01 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوسلو (رويترز) – قال عيسى إيكاهيمونن المدير المالي لجينل إنرجي في مؤتمر للطاقة يُعقد في أوسلو يوم الأربعاء إن الشركة تدرس إمكانية توسعة عملياتها في إقليم كردستان العراق شبه المستقل وأماكن أخرى.وأضاف ”هناك فرص دمج واستحواذ داخل كردستان وخارجها، … Readmore

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