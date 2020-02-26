الخارجية التركية تحذر الأتراك من السفر إلى العراق وإيطاليا

2020/02/26 | 16:02 - المصدر: قناة التغيير

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حذرت وزارة الخارجية التركية مواطنيها من السفر إلى المناطق التي تفشى فيها فيروس كورونا الجديد، في العراق وإيطاليا.

وذكرت وكالة الاناضول في تغريدة على موقع تويتر، أن الخارجية التركية أوصت مواطنيها بعدم السفر الى مناطق تفشي الفيروس في العراق وإيطاليا، كما دعت المواطنين الاتراك من الذين يضطرون للسفر الى العراق وإيطاليا الى الالتزام بالتدابير الوقائية التي حددتها الصحة العالمية للوقاية من كورونا.

#عاجل | الخارجية التركية توصي مواطنيها بعدم السفر إلى العراق وإيطاليا والمناطق التي انتشر فيها فيروس كورونا “إلا للضرورة القصوى”

— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 26, 2020

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