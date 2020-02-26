الصحة الإيرانية: وفاة 19 شخصاً جديد بكورونا و61 حالة إصابة جديدة

2020/02/26 | 16:02 - المصدر: قناة التغيير

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أعلنت إيران اتخاذ إجراءات سريعة للتصدي لفيروس كورونا وأغلقت المدارس في طهران ونشرت عدداً من مراكز التفتيش الصحي قبالة الموانئ الإيرانية لفحص التجار القادمين إلى البلاد.

وكشفت وزارة الصحة عن وفاة تسعة عشر شخصاً بالمرض، وتأكيد احدى وستين حالة إصابة جديدة، وبالنظر إلى الحصار الأميركي المفروض عليها، فإنه من غير المحتمل أن تمتلك إيران الموارد والتسهيلات اللازمة لتحديد الحالات وإدارتها بشكل مناسب إذا كانت أعداد الحالات كبيرة، ما يهدد بتفشي كورونا في باقي المدن الإيرانية، لتصبح هذه الدولة بذلك محاصرة جواً وبراً وبحراً.

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