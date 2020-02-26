الغاء مناسبة أعياد نوروز في اقليم كوردستان

2020/02/26 | 16:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… اعلن مقر زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني يوم الاربعاء عن الغاء مراسم الاحتفال بذكرى ولادة و وفاة الزعيم القومي ملا مصطفى بارزاني وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا بمناطق عراقية، وبلدان مجاورة.وذكر بيان صادر عن المقر انه جراء الاوضاع الخاصة التي تسبب بها انتشار فيروس كورونا في المنطقة ودول مجاورة للعراق، وبعض مناطق […]

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