2020/02/26 | 16:05 - المصدر: بغداد اليوم

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بسبب كورونا..



اتحاد علماء كردستان يوصي بتقليل المشاركة بالمناسبات الاجتماعية و’’الاكثار من الدعاء’’

يتبع .............

بغداد اليوم- ديالى

اصدر محافظ ديالى، علي التميمي، الاربعاء (26 شباط 2020)، أمراً بتعيين مدير جديد لبلدية بعقوبة ولمدة 3 أشهر.

وحصلت (بغداد اليوم)، على وثيقة صادرة عن التميمي، تتضمن "تعين المهندس الاقدم منى محمد صباح، بإدارة بلدية بعقوبة&nb

بغداد اليوم-أربيل

أعلنت دائرة صحة أربيل، الأربعاء (26 شباط 2020)، حجر الوافدين الى محافظة أربيل في فنادق مجهزة لاحتياجاتهم، من أجل فحصهم والتأكد من سلامتهم بعدم إصابتهم بفايروس كورونا.

وذكرت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "صح

بغداد اليوم- البصرة

ارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل مضاعف في محافظة البصرة، بالتزامن مع تفشي فايروس كورونا في إيران، المحاذية للمحافظة.





وقال باعة التقت بهم (بغداد اليوم) في المحافظة، إن "أسعار الخضار واللحوم البيضاء ارتفعت بشكل مضا

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