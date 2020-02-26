2020/02/26 | 16:05 - المصدر: بغداد اليوم
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اصدر محافظ ديالى، علي التميمي، الاربعاء (26 شباط 2020)، أمراً بتعيين مدير جديد لبلدية بعقوبة ولمدة...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بالوثيقة.. محافظ ديالى يعين مديراً جديداً لبلدية بعقوبة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- ديالى
اصدر محافظ ديالى، علي التميمي، الاربعاء (26 شباط 2020)، أمراً بتعيين مدير جديد لبلدية بعقوبة ولمدة...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بالوثيقة.. محافظ ديالى يعين مديراً جديداً لبلدية بعقوبة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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