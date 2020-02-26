بالوثيقة.. محافظ ديالى يعين مديراً جديداً لبلدية بعقوبة

2020/02/26 | 16:05 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

اصدر محافظ ديالى، علي التميمي، الاربعاء (26 شباط 2020)، أمراً بتعيين مدير جديد لبلدية بعقوبة ولمدة...





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