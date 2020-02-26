لجنة دراسة المنهاج الحكومي تكشف رأيها ببرنامج حكومة علاوي وتؤكد إعداد آخر تفصيلي بالمستقبل

2020/02/26 | 16:05 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أعلنت لجنة دراسة المنهاج الحكومي، الأربعاء (26 شباط 2020) وضع ملاحظات حول بعض البنود التي وردت في المنهاج الوزاري لحكومة محمد توفيق علاوي، لافتة إلى التأكيد على عدة نقاط.

وقال عضو اللجنة محمد شياع السوداني، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "لجنة دراسة المنهاج الوزاري عقدت اجتماعاً ثانياً لإكمال تقرير البرنامج الحكومي وإرسال نسختين لمجلس النواب للتصويت عليه في جلسة منح الثقة يوم غد الخميس".

وأضاف، أن "اللجنة وضعت جملة من الملاحظات حول بعض البنود التي وردت في المنهاج الوزاري، فيما تم التأكيد على تثبيت الأمن والاستقرار في العراق وإكمال متطلبات العملية الانتخابية من أمور لوجستية وتخصيصات مالية لإجراء انتخابات مبكرة".

وأشار السوداني إلى أن "اللجنة تدرس المنهاج الحكومي بصورة مهنية بعيداً عن أي خلفيات سياسية كما ابتعدت عن أي تجاذبات".

ولفت إلى أن "المنهاج الحكومي للرئيس المكلف تضمن خطوطاً عامة فيما سيتم إعداد برنامج تفصيلي بعد منح الثقة ومباشرة الوزراء".

وعقدت لجنة دراسة المنهاج الحكومي، الثلاثاء، اجتماعها الأول لبحث المنهاج الوزاري الذي أعدته الحكومة المكلفة والمزمع منحها الثقة خلال جلسة استثنائية سيعقدها مجلس النواب غد الخميس.

وكان رئيس مجلس النواب، قد أعلن أول امس الاثنين، تشكيل لجنة برلمانية لدراسة المنهاج الحكومي للمكلف برئاسة الوزراء محمد توفيق علاوي.

بغداد اليوم- بغداد

كشفت وثيقة حصلت (بغداد اليوم) على نسخة منها، عن توجيه مصرف الرافدين الحكومي، كتاباً إلى كافة فروعه في بغداد والمحافظات بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لمديرة المصرف العراقي للتجارة سابقاً، حمدية الجاف.

وتبين الوثيقة، أنه

بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر سياسي مطلع، الأربعاء (26 شباط 2020) بأن رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، تسلم تواقيع 180 برلمانيا، وعدوه بالتصويت لصالح تمرير التشكيلة الوزارية في جلسة مجلس النواب التي من المقرر عقدها يوم غدٍ الخميس.

وقال

بغداد اليوم- بغداد

علق النائب عن تحالف "البناء" حسين عرب، الأربعاء (26 شباط، 2020) على تغريدة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، التي أكد فيها تصويت البرلمان على حكومته، يوم غد الخميس.

وقال عرب في حديث لـ (بغداد اليوم)، انه "ل

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