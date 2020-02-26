“كورونا” يُهدد العراقيين.. وحكومة بغداد تتهم جهات سياسية بنشر “أكاذيب”

2020/02/26 | 16:06 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ الحل نت تواصل #وزارة_الصحة العراقية والدوائر الطبية التابعة لها حالة الاستنفار العام لمنع انتشار فيروس “#كورونا”، وحجر المصابين به، لا سيما بعد اكتشاف أسرة مكونة من أربعة أشخاص

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