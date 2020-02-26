سامى لبيب - هل هى أخطاء إلهية أم نصوص بشرية يا أحمد

2020/02/26 | 16:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سامى_لبيب - أنا وأحمد - جزء رابع .- الأديان بشرية الفكر والهوى والتهافت (119) .أحمد : ماذا لديك اليوم .أنا : أستمر فى تناول فكرة أن الأديان بشرية الفكر والهوى , فقد تناولت فى جلستين سابقتين بحثان يثبتان بشرية الأديان أحدهما : "بشرية وتهافت الأديان فى حوارى مع أحمد" .حيث تناولت الآيات التى تفضح عجز الإله عن المعرفة والعلم المطلق , والثانية : "إنها نصوص دليفري حسب الطلب يا أحمد" .حيث ألقيت ......

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