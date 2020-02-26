2020/02/26 | 16:15 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #سامى_لبيب - أنا وأحمد - جزء رابع .- الأديان بشرية الفكر والهوى والتهافت (119) .أحمد : ماذا لديك اليوم .أنا : أستمر فى تناول فكرة أن الأديان بشرية الفكر والهوى , فقد تناولت فى جلستين سابقتين بحثان يثبتان بشرية الأديان أحدهما : "بشرية وتهافت الأديان فى حوارى مع أحمد" .
حيث تناولت الآيات التى تفضح عجز الإله عن المعرفة والعلم المطلق , والثانية : "إنها نصوص دليفري حسب الطلب يا أحمد" .
حيث ألقيت ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#سامى لبيب - هل هى أخطاء إلهية أم نصوص بشرية يا أحمد) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
حيث تناولت الآيات التى تفضح عجز الإله عن المعرفة والعلم المطلق , والثانية : "إنها نصوص دليفري حسب الطلب يا أحمد" .
حيث ألقيت ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#سامى لبيب - هل هى أخطاء إلهية أم نصوص بشرية يا أحمد) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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