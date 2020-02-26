2020/02/26 | 16:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمود_خليفه اتحاد النقابات العالمي "WFTU الصديق الوفي لنضال الشعب الفلسطيني العادل لعب الراي العام الدولي دورا بارزا وهاما في النضال العادل .الذي يخوضه الشعب الفلسطيني من اجل تحقيق اهدافه وثوابته الوطنية .في الحرية والاستقلال واقامة دولته الوطنية وكاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقيه.حيث كانت الحركة الوطنية ومنظمة التحرير الفلسطينية .مكونا اصيلا وعضويا من مكونات حركة التحررفي العالم.واطارا من اطر الن......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#محمود خليفه - W.F.T. -اتحاد النقا بات العالمي -الصديق العمالي الاممي لنضال الشعب الفلسطيني العادل) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#محمود خليفه - W.F.T. -اتحاد النقا بات العالمي -الصديق العمالي الاممي لنضال الشعب الفلسطيني العادل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).