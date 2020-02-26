2020/02/26 | 16:15 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: بتوجيهٍ من قبلِ الأمانة العامّة للمزاراتِ الشيعية الشّريفة ، واستعداداً لذكرى شهادة الإمام علي الهادي (عليه السَّلام) قامت الأمانة الخاصّة لمزارِ السيد محمد الملقب بـ (سبع الدجيل) (رضي الله عنهُ) وبالتعاون مع دائرة صحة صلاح الدين بأعمال التعقيم الطبي … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمانة الخاصّة لمزارِ السيد محمد ابن الإمام علي الهاديّ توضع خطة احترازية ضد مرض ( الكورونا )) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمانة الخاصّة لمزارِ السيد محمد ابن الإمام علي الهاديّ توضع خطة احترازية ضد مرض ( الكورونا )) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).