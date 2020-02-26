2020/02/26 | 16:16 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تستمر الاجراءات الاحترازية التي تنفذها المؤسسات الصحية في محافظات عراقية مختلفة، وادخال اعداد اضافية إلى “الحجر” الصحي، بالتزامن مع استمرار توافد عراقيين عائدين من دول خارجية بعضها أظهرت اصابات بـ”كورونا”، فضلا عن ظهور اعراض لدى بعض الافراد، بعد تسجيل 5 اصابات مؤكدة في العراق واحدة في النجف و4 في كركوك.في بغداد، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خارطة “كورونا” في العراق لهذا اليوم الأربعاء.. تعرف على اخر أعداد “المحجورين”) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خارطة “كورونا” في العراق لهذا اليوم الأربعاء.. تعرف على اخر أعداد “المحجورين”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).