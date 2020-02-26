الصناعة تعلن توفير الكمامات إلى جميع المستشفيات

2020/02/26 | 16:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة استنفرت الشركة العامة للصناعات النسيج والجلود إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن، اليوم الأربعاء، جميع معاملها في المحافظات لإنتاج الكمامات، مؤكدة قدرتها على تغطية جميع احتياجات المواطنين والمستشفيات من المستلزمات الطبية.وقال المتحدث باسم وزارة الصناعة مرتضى الصافي في تصريح لوكالة الانباء الرسمية وتابعتها وكالة “العهد نيوز” إن “شركة صناعة النسيج والجلود شكلت […]

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