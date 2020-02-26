مقتل ثلاثة متظاهرين بالذخيرة الحية في بغداد

2020/02/26 | 16:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… اعلنت مفوضية حقوق الانسان عن مقتل ثلاثة متظاهرين بالذخيرة الحية وطلقات الطيور والغاز المسيل للدموع امس في بغداد ، فيما اشارت الى اصابة 22 رجل امن بينهم ثلاثة ضباط “ببنادق صيد”.وقال عضو مفوضية حقوق الانسان علي البياتي في بيان له تلقته (المستقلة) اليوم الاربعاء إن ” ثلاثة متظاهرين قُتلوا أمس في ساحة الخلاني […]

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