الصحة الإيرانية تعلن ارتفاع حصيلة وفيات كورونا الى 19 شخصا

2020/02/26 | 16:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا الجديد الى تسع عشرة حالة.

وأكد وزير الصحة سعيد نمكي، وفاة أربعة مصابين بالفيروس من مجموع أربع وأربعين حالة إصابة جديدة تم تأكيدها خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية ليرتفع عدد الوفيات الى تسع عشرة حالة، فيما دعا الإيرانيون إلى عدم السفر في الوقت الراهن لمنع انتشار كورونا بشكل أوسع في البلاد.

وعلى صعيد متصل، قال مستشار الصحة الإيرانية علي وهاب زادة، إن عدد المصابين بفيروس كورونا في جميع انحاء البلاد وصل الى مئة وتسعة وثلاثين شخصا.

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