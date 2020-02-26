تجدد التظاهرات ببغداد ورفض شعبي لحكومة علاوي قُبيل جلسة منح الثقة

2020/02/26 | 16:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)….تجددت التظاهرات في بغداد وسط ساحة التحرير وعدد من المحافظات، بعد دعوة أطلقها الناشطون في وسائل التواصل الاجتماعي لأيام، بالرغم من التهديدات الخطيرة التي تركها فيروس كورونا في العالم والعراق على وجه الخصوص، وبالرغم هطول الأمطار والتقلبات الجوية.وخرجت تظاهرات شارك فيها الالاف من الطلبة والمحتجين، لتأكيد رفض المحاصصة السياسية، قبل جلسة برلمانية من […]

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