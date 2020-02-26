قصي خولي يكشف عن لجوئه لطبيب نفسي

2020/02/26 | 16:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /قال الفنان السوري قصي خولي، إن اللجوء لطبيب نفسي أمر مخيف في الكثير من الأحيان، منوها إلى أن الخوف يكمن في الحكي وإخراج معلومات سرية، معترفا بلجوئه إلى طبيب نفسي.وأكد الفنان السوري في تصريحات تلفزيونية ببرنامج “دبي كروز” قائلا: “الطبيب اللي كان معي اتعامل معايا إني بالنسبة ليه ما بيعرفني إطلاقا وأول ما […]

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