2020/02/26 | 16:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كورونا يؤثر على مسار شعلة أولمبياد طوكيو 2020 (المستقلة) – حسام الدين جمال – تدرس اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020 تقليص مسار الشعلة الأولمبية، قبل انطلاق الدورة، وذلك بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا. ويعد تناقل الشعلة الأولمبية من المراسم الرئيسية للأولمبياد، حيث تنتقل بين عدة مدن حول العالم وصولا إلى المدينة المستضيفة للدورة، وبدأ […]

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