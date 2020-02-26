تلفزيون ايراني: وفيات كورونا ارتفع لـ84 شخصا والفيروس ضرب 15 محافظة

2020/02/26 | 16:35 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قالت محطة "إيران إنترناشیونال" أن عدد ضحایا فيروس كورونا في إيران ارتفع لـ84 شخصًا.كما أعلن نائب رئيس جامعة قم للعلوم الطبية، علي أبرازه، اليوم الأربعاء 26 فبراير (شباط)، عن امتلاء مستشفى كامكار وفرقاني في قم، اللذین یتسعان لـ600 سریر، بسبب زيادة عدد مرضى کورونا.وقد أشار نائب رئيس جامعة قم للعلوم الطبية، إلی زیادة عدد المرضى الذين يشتبه في إصابتهم بفيروس کورونا في مدينة قم، وقال: "لقد زاد عدد الأشخاص الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي في مدينة قم.ومع امتلاء مستشفى فرقاني ومستشفى كامكار، سيتم استخدام مستشفى الإمام الرضا أيضًا لعلاج مرضى کورونا".ومع ذلك، قال الرئيس حسن روحاني، أمس الثلاثاء، في اجتماع للجنة الوطنية لمکافحة فيروس کورونا، إن التقریر الذي قدمه وزير الصحة، سعيد نمکي، "یبعث علی الاطمئنان لأن الأمور تسیر نحو السيطرة على الفيروس"، ولهذا السبب "اعتبارًا من یوم السبت، ستعود جمیع الأمور إلی طبيعتها".وفي الوقت نفسه، يستمر انتشار كورونا في محافظات إيرانية أخرى بوتیرة متسارعة، فيما أكد المسؤولون تفشي فيروس كورونا في 15 محافظة، حتی صباح اليوم الأربعاء.كما أكدت محافظات قم وطهران وجيلان ومازندران وخراسان رضوي وأذربيجان الشرقیة وكلستان ومركزي وهمدان والبرز وأردبيل وخوزستان وأصفهان وهرمزكان ويزد، أکدت رسميًا حالات الإصابة بفيروس کورونا أو الوفاة.وفي السياق، تم الإبلاغ عن إصابة عدد من الكوادر الطبية والأطباء والممرضات بمرض کورونا في مختلف المستشفيات والمراكز الطبية.وكان قاسم رضائي، وهو طبيب نووي يعمل في مستشفى شهداء تجريش، قد أعلن، أمس الثلاثاء، عن التشخيص النهائي لإصابة 5 أطباء وكوادر طبية في المستشفى وأزواجهم بفیروس کورونا، قائلاً إن أحدهم في حالة خطيرة.وفي مساء أمس الثلاثاء، توفيت نرجس خان علي زاده، وهي ممرضة شابة في مستشفى ميلاد لاهیجان، وذکرت وسائل الإعلام المحلية، أن وفاتها کانت بسبب إصابتها بفیروس کورونا.وفي غضون ذلك، أكد مسؤولو مستشفى ميلاد لاهیجان وفاة نرجس خان علي زاده، الممرضة البالغة من العمر 25 عامًا، في المستشفى، وقالوا إن أعراض ما كانت تعاني منه تشبه أعراض الأنفلونزا، وما زالت نتيجة اختبار کورونا غير واضحة.

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