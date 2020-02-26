وائل كفوري يعترف بحبه لنوال الزغبي بعد طلاقها

2020/02/26 | 16:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أثار المطرب اللبناني وائل كفوري، الجدل بعد تغريدة اعترف فيها بحبه لمواطنته الفنانة نوال الزغبي.وجاء اعتراف وائل كفوري لنوال الزغبي بعدما فاجأت الفنانة اللبنانية جمهورها، من خلال إعلانها خبر طلاقها رسميا، أثناء استضافتها في برنامج “منا وجر”، المذاع على فضائية “إم تي في”.واستعان كفوري في اعترافه بحبه للزغبي بعنوان دويتو أغنية “مين […]

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