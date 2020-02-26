محمد علاوي: اقامة انتخابات مبكرة الحل الامثل لتجاوز مشكلات البلاد

2020/02/26 | 16:36 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

رأى رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، الأربعاء (26 شباط، 2020) إن إجراء انتخابات مبكرة، هو الحل الأمثل لتجاوز مشكلات البلاد.

ونقلت فضائية العراقية الرسمية، عن علاوي قوله، إن "اجراء انتخابات مبكرة، هو الحل الامثل لتجاوز المشكلات".

وفي وقت سابق من اليوم، غرّد المكلف برئاسة الوزراء، محمد توفيق علاوي، بشأن جلسة التصويت على الحكومة المرتقبة، والتي من المزمع التصويت عليها في الجلسة الاستثنائية التي من المقرر عقدها يوم غد.

وقال علاوي عبر تغريدة على منصة "تويتر"، تابعتها (بغداد اليوم): "سيكون التصويت على أول كابينة من مرشحين مستقلين أكفاء نزيهين، سيعيدون للشعب حقه وللعراق هيبته".

وأضاف، أن "غداً موعد التقاء الشرفاء من أعضاء مجلس النواب أصحاب المواقف الوطنية الذين صمدوا أمام التحديات الكبيرة مع الشعب الذي قاوم القتل والقمع".

وتابع علاوي: "غداً سوياً شعباً ونواباً ومرشحين وقوى سياسية وطنية سنطوي صفحة المحاصصة ونتطلع إلى عراق حر قوي وأبي".

وقررت رئاسة مجلس النواب، خلال اجتماع لها، الاثنين الماضي، عقد الجلسة الاستثنائية المقررة للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة يوم الخميس المقبل الموافق 27 شباط 2020 الساعة الواحدة ظهرا، على أن يُرسل رئيس الوزراء المكلف المنهاج الوزاري والسير الذاتية للمرشحين قبل موعد الجلسة وفقا للنصوص الواردة في النظام الداخلي لمجلس النواب.

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت لجنة دراسة المنهاج الحكومي، الأربعاء (26 شباط 2020) وضع ملاحظات حول بعض البنود التي وردت في المنهاج الوزاري لحكومة محمد توفيق علاوي، لافتة إلى التأكيد على عدة نقاط.

وقال عضو اللجنة محمد شياع السوداني، في بيان تلقته (بغد

بغداد اليوم- بغداد

كشفت وثيقة حصلت (بغداد اليوم) على نسخة منها، عن توجيه مصرف الرافدين الحكومي، كتاباً إلى كافة فروعه في بغداد والمحافظات بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لمديرة المصرف العراقي للتجارة سابقاً، حمدية الجاف.

وتبين الوثيقة، أنه

بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر سياسي مطلع، الأربعاء (26 شباط 2020) بأن رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، تسلم تواقيع 180 برلمانيا، وعدوه بالتصويت لصالح تمرير التشكيلة الوزارية في جلسة مجلس النواب التي من المقرر عقدها يوم غدٍ الخميس.

وقال

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