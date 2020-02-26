2020/02/26 | 16:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-بغداد

قررت لجنة تجميد أموال الإرهابيين، التابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي،الاربعاء 26-2-2020، إزالة اسمين من قائمة ممولي الإرهاب وإضافة آخر بناء على طلب من مجلس الامن الدولي.

وجاء في كتب صادر عن اللجنة، قرار رقم (8)، لعام 2020، قرار إزالة القيد عن (المختار بن محمد بن المختار بشوشة)، تونسي الجنسية، و(عماد بين البشير بن حمدا الجمالي) تونسي الجنسية، من قائمة العقوبات المفروضة بقرار سابق.

وفي القرار (7) الصادر عن اللجنة، صدر قرار بإضافة قيد اسم للمدعو (سيكا بالكو)، أوغندي الجنسية.

بغداد اليوم - ديالى

أكد رئيس الجمعيات الفلاحية في ديالى رعد مغامس التميمي، الاربعاء 26-2-2020، بان امطار شباط انقذت الزراعة الديمية بالكامل.

وقال التميمي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "امطار شباط وخاصة خلال اليومين الماضيين انقذت الزراعة ال

بغداد اليوم - كربلاء

كشفت دائرة صحة كربلاء، الاربعاء، نتيجة فحص الحالات الخمس المشتبه اصابتهم بـ ’’كورونا’’.

وقالت الدائرة في بيان، إن "الحالات الخمس المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا في محافظه كربل

بغداد اليوم- كردستان

اوصى إتحاد علماء الدين الإسلامي في كردستان، الاربعاء (26 شباط 2020)، بتقليل المشاركة بالمناسبات الاجتماعية و’’الاكثار’’ من الدعاء بسبب فايروس كورونا.

وقال الاتحاد في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه &qu

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بطلب من مجلس الامن.. العراق يزيل اسمين ويضيف اخر على قائمة ممولي الارهاب (وثائق)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بطلب من مجلس الامن.. العراق يزيل اسمين ويضيف اخر على قائمة ممولي الارهاب (وثائق)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).