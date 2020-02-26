صحة كربلاء تكشف نتيجة فحص الحالات الخمس المشتبه اصابتهم بـ ’’كورونا’’

2020/02/26 | 16:36 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - كربلاء

كشفت دائرة صحة كربلاء، الاربعاء، نتيجة فحص الحالات الخمس المشتبه اصابتهم بـ ’’ك...





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