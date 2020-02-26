2020/02/26 | 16:37 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بالوثيقة..



محافظ ديالى يكلف منى محمد صباح بادارةبلدية بعقوبة وكال

اخبار مباشرة

بالوثيقة..



محافظ ديالى يكلف منى محمد صباح بادارةبلدية بعقوبة وكالة

اترك تعليق

ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. محافظ ديالى يكلف منى محمد صباح بادارةبلدية بعقوبة وكالة) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. محافظ ديالى يكلف منى محمد صباح بادارةبلدية بعقوبة وكالة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).