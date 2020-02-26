لجنة دراسة المنهاج الحكومي تضع ملاحظات في المنهج الذي قدمه علاوي

2020/02/26 | 16:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)….أعلنت لجنة دراسة المنهاج الحكومي عن وضع ملاحظات حول بعض البنود التي وردت في المنهاج الوزاري لحكومة محمد توفيق علاوي.وقال عضو اللجنة محمد شياع السوداني في حديث إن “لجنة دراسة المنهاج الوزاري ستعقد غداً اجتماعاً ثانياً لإكمال تقرير البرنامج الحكومي وإرسال نسختين لمجلس النواب للتصويت عليه في جلسة منح الثقة يوم غد الخميس”.[…]

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