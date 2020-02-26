الامانة العامة للمزارات الشيعيـة تنفّذ اجراءات جديدة بشأن زيارة المراقد والعتبات في ظل مخاطر الاصابة بفايروس كورونا

2020/02/26 | 16:45 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: اتخذت الامانة العامة للمزارات الشيعيـة اجراءات جديدة بشأن زيارة المراقد والعتبات المقدسة، في ظل مخاطر الاصابة بفايروس كورونا.وتضمنت الاجراءات، توزيع الكمامات الطبية قبل الدخول الى المزار ، والابتعاد عن الاحتكاك المباشر بين المنتسبين والزائرين، وزيادة الاهتمام بنظافة المرافق … Readmore

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