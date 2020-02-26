2020/02/26 | 16:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة – الزمان تقدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي جنازة عسكرية للرئيس الاسبق محمد حسني مبارك الذي توفي يوم أمس عن عمر ناهز 91 عاما.وكان الجثمان وصل إلى مسجد المشير طنطاوي بشرق القاهرة في وقت سابق اليوم على متن طائرة نقلته من المستشفى العسكري الذي توفي فيه.وجرت مراسم الجنازة العسكرية المهيبة بمشاركة عدد كبير […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيسي في صدارة مشيعي مبارك في مراسم عسكرية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السيسي في صدارة مشيعي مبارك في مراسم عسكرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).