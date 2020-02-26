الصحة النيابية لـ”العهد”: المالية ترفض تخصيص اموال اضافية لوزارة الصحة بشأن مواجهة كورونا

2020/02/26 | 16:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة كشفت عضو لجنة الصحة النيابية أكتفاء الحسناوي، اليوم الاربعاء، ان اجتماع بين لجنة الصحة النيابية والكادر المتقدم في وزارة الصحة لمناقشة إجراءات مواجهة فيروس كورونا وقالت الحسناوي في حديث متلفز لقناة “العهد الفضائية” ان ” وزارة المالية رفضت تخصيص اموال إضافية الى وزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا”.وأردفت الى ” ضرورة ان […]

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