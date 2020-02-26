الروسية ماريا شارابوفا تعلن اعتزالها كرة المضرب

2020/02/26 | 16:50 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت نجمة كرة المضرب الروسية ماريا شارابوفا الحاصلة على 5 ألقاب في البطولات الأربع الكبرى اليوم الأربعاء اعتزالها عالم الكرة الصفراء، وذلك أثناء مقابلة لوكالة "Vanity Fair".

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