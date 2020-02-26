الاقتصاد تمنع تصدير الكمامات بعد عمليات التهريب وتضاعف أسعارها!

2020/02/26 | 17:36 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت وزارة الاقتصاد في الحكومة السورية، قراراً يقضي بمنع تصدير الكمامات بكافة أشكالها، لكن القرار جاء بعد عمليات تصدير وتهريب كبيرة للكمامات وارتفاع أسعارها بنحو ستة أضعاف.وقال مدير التجارة

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