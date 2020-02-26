شاهد بالفيديو: محمد علاوي يحاول “تجنب” التقبيل مع شخصيات سياسية.. ربما بسبب “كورونا”!

2020/02/26 | 17:37 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد ظهر رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، وهو يحاول “تجنب التقبيل”، خلال استقباله وهو يزور رئيس جبهة الانقاذ والتنمية اسامة النجيفي.واظهر مقطع فيديو رصدته “يس عراق”، محاولة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي “تجنب التقبيل” وابعاد وجهه خلال قيام احد الاشخاص بمصافحته وتقبيله خلال زيراة النجيفي، فيما ظهر صوت خلال التصوير […]

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