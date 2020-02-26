تغيير موعد مباراة الشرطة والميناء في الممتاز

2020/02/26 | 17:38 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

قررت لجنة المسابقات في اتحاد كرة القدم، الاربعاء، (26 شباط 2020)، ارجاء مباراة فريقي الشرطة والميناء ضمن الجولة الرابعة من منافسات الدوري الممتاز ليوم واحد بسبب مشاركة الشرطة في دوري ابطال آسيا.

وذكرت لجنة المسابقات في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "بسبب مشاركة الشرطة في دوري الابطال ولقاء الاهلي السعودي لذا قررت اللجنة ارجاء مباراة الفريق الى يوم 7 مِن شهر اذار المقبل بدلا من 6 منه".

وتنتظر فريق الشرطة في 2 من آذار المقبل مباراة مهمة امام الاهلي السعودي لحساب الجولة الثالثة لفرق المجموعة الاولى بدوري ابطال اسيا في ملعب الجوهرة المشعة بالرياض.

بغداد اليوم - متابعة

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، حرمان زيمبابوي من استضافة مباريات دولية على ملاعبها لأجل غير مسمى، على خلفية عدم أهلية البنية التحتية لاستقبال الأحداث الرياضية، بحسب بيان الاتحاد المحلي، اليوم الأربعاء.

بغداد اليوم/ متابعة

أعلن مدرب منتخب شباب العراق بكرة القدم قحطان جثير، الاربعاء ( 26 شباط 2020 )، جاهزية فريقه للقاء المنتخب المصري يوم غد الخميس في الدور ربع النهائي بالبطولة العربية، فيما يأمل مدرب مصر ربيع ياسين تحقيق الفوز في ال

بغداد اليوم-متابعة

عُقد اليوم الاربعاء (26 شباط 2020) المؤتمر التنسيقي للقاء منتخب شباب العراق ونظيره المصري في الدور ربع النهائي ببطولة العرب للشباب الجارية في الرياض السعودية.

المنتخب العراقي سيلعب بالزي الاخضر، فيما يرتدي المنتخب المصري الاح

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