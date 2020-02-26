2020/02/26 | 17:38 - المصدر: بغداد اليوم

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لجنة دراسة المنهاج الحكومي في البرلمان تنتهي من وضع توصياتهـا النهائية

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بغداد اليوم- خاص

كشف النائب عن تحالف سائرون، اسعد عبد السادة، الاربعاء (26 شباط 2020)، عن سبب عدم ارسال رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، اسماء كابينته الوزارية إلى مجلس النواب لغاية الآن، مبينا أن علاوي يريد الحفاظ عليها من الضغوط السياسية &

بغداد اليوم- ديالى

دعا عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية، جواد الموسوي، الأربعاء (26 شباط 2020)، الحكومة العراقية الى اغلاق الحدود بشكل كامل مع ايران بسبب فيروس ’’كورونا’’.

وقال الموسوي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "ك

بغداد اليوم-بغداد

رأى رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، الأربعاء (26 شباط، 2020) إن إجراء انتخابات مبكرة، هو الحل الأمثل لتجاوز مشكلات البلاد.

ونقلت فضائية العراقية الرسمية، عن علاوي قوله في خبر عاجل، إن "اجراء انتخابات مبكرة، هو الحل

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