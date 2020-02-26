صحة دهوك توضح حقيقة تسجيل اصابة بـ ’’كورونا’’ في زاخو

2020/02/26 | 17:38 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - دهوك

نفت دائرة صحة دهوك، الاربعاء، تسجيل اصابة بـ ’’كورونا’’ في زاخو.

وقالت الدائرة في بيان مقتضب، "ننفي وجود أية حالة مشتبه بها بفايروس الكورونا في قضاء زاخو او عموم محافظة دهوك".

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت سابق، عن تسجيل اول اصابة بفايروس كورونا في زاخو بمحافظة دهوك.

بغداد اليوم- ديالى

نظم العشرات من اهالي قضاء خانقين التابع لمحافظة ديالى، اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية للمطالبة بغلق معبر المنذرية الحدودي، مع ايران.

وقال مراسنا، ان العشرات من اهالي قضاء خانقين (100كم شمال شرق بعقوبة)، نظموا وقفة احتجاج

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وزارة التربية، الأربعاء (26 شباط 2020) موافقة وزيرة التربية، سها خليل العلي بك، على تمديد عطلة نصف السنة لتلاميذ وطلبة محافظتي بغداد والبصرة لمدة اسبوع واحد.

وأوضح المكتب الاعلامي لوزارة التربية، أن "قرار التعطيل جا

بغداد اليوم - ديالى

أكد رئيس الجمعيات الفلاحية في ديالى رعد مغامس التميمي، الاربعاء 26-2-2020، بان امطار شباط انقذت الزراعة الديمية بالكامل.

وقال التميمي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "امطار شباط وخاصة خلال اليومين الماضيين انقذت الزراعة ال

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