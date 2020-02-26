مقر بارزاني: من حق إقليم كردستان أن يكون له مرشحون في حكومة علاوي

2020/02/26 | 17:39 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [اربيا-اين]اكد مقر رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، انه من حق إقليم كردستان ان يكون له مرشحون في حكومة علاوي.

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