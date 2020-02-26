التربية تعلن عن تمديد عطلة نصف السنة لبعض المحافظات

2020/02/26 | 17:39 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد_اين}أعلنت وزارة التربية عن تمديد عطلة نصف السنة لأسبوع واحد تجنبا لانتشار فيروس كورونا ولسلامة الطلاب من الإصابة بالفيروس،حيث ذكرت وزيرة التربية الدكتورة سهى خليل أن تمديد العطلة جاء بعد تلقيها طلبات من مختصين بشأن وباء الكورونا حيث قامت الأخيرة بالموافقة على الطلب وذكرت أن من أولويات وزارة التربية الحفاظ على سلامة الطلبة من أي خطر،

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